Tui scommette sull’estate: 2,8 milioni di viaggi già venduti

10:39

Il dato la dice lunga sull’ottimismo con cui Tui si approccia all’estate 2021: il t.o. avrebbe infatti già venduto 2,8 milioni di vacanze per la prossima stagione calda, che rappresentano il 56% delle vendite effettuate nello stesso periodo nel 2019.

Pubblicità

Il gruppo, si legge su preferente.com, prevede di operare in estate all’80% della capacità messa in campo due anni fa, quando la pandemia non era ancora nemmeno lontanamente immaginabile, e ha alzato i prezzi del 20% rispetto a due stagioni fa.



Le aspettative sulla curva di vendita tengono comunque conto del momento contingente e del probabile ritardo sulle prenotazioni estive rispetto ad anni normali.



Tui, che nel primo trimestre ha perso 698,6 milioni di euro (551,9 milioni in più rispetto al primo trimestre 2019-2020) è riuscito ad abbassare il flusso di cassa mensile in uscita da 450 a 300 milioni di euro: ora l’azienda dispone di 2,1 miliardi di euro di liquidità e mezzi equivalenti.