Kalabria Coast to Coast: tre t.o. calabresi scommettono sul cammino

15:51

Tre t.o. insieme per creare un calendario di partenze in vista dell'estate: Sognare Insieme Viaggi, Europeguest.com e Hitinero scommettono su Kalabria Coast to Coast, il percorso di trekking che da Soverato arriva a Pizzo lungo un percorso nell'entroterra calabrese.

L'idea è promuovere il turismo outdoor in Calabria, dove Sognare Insieme Viaggi costruirà itinerari tematici per coniugare il cammino con la conoscenza dei luoghi e le tradizioni del territorio. A Europeguest.com è affidata l'organizzazione di piccoli gruppi con 14 persone al massimo mentre Hitinero metterà a scaffale un itinerario più adrenalinico rivolto agli amanti del biking, che potranno contare su una flotta di e-bike con un limite di sei partecipanti.



Le proposte sono personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti, con alloggi e servizi selezionati e assicurazione medico bagaglio, con copertura Covid e annullamento, inclusa. O. D.