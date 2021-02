Aurora Expeditions torna a esplorare l’Antartide

16:24

Aurora Expeditions si presenta al trade con i programmi 2022/2023 per l'Antartide, che vedono il ritorno di alcune tra le più celebri spedizioni antartiche con tappe nella Penisola Antartica, South Georgia, Isole Falklands e il Mare di Weddell per tour la cui lunghezza oscilla dagli 11 ai 23 giorni.

Per presentare le novità alle agenzie l'azienda propone dei webinar di un'ora con il sales team del Nord America per una overview sulla stagione a venire, così da descrivere gli itinerari, le attività e ulteriori informazioni, in aggiunta - ovviamente - ai protocolli per la sicurezza e le promozioni.



Come riporta travelpulse.com l'appuntamento digitale è previsto per il 17 e il 18 febbraio previa registrazione; in caso non si possa seguire live, il materiale sarà successivamente messo a disposizione.

Gaia Guarino