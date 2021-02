Tui: le isole greche in vetta alla classifica delle prenotazioni estive

12:39

Le isole greche stanno superando la Spagna, Maiorca in particolare, nelle prenotazioni registrate da Tui. Secondo quanto riportato da FVW, attualmente Tui avrebbe già 2,8 milioni di prenotazioni di viaggi per le vacanze per questa estate, il 56% rispetto a un anno normale, sebbene con prezzi del 20% più alti del solito.

Tui, spiega Preferente, starebbe approfittando della grande voglia di viaggiare manifestata dai clienti.

La destinazione più richiesta a inizio febbraio è quella delle isole greche, tallonate dalle Canarie, anch'esse più ricercate rispetto alle Baleari.



Le cinque destinazioni più vendute sono, in ordine di richieste, Creta, Gran Canaria, Rodi, Tenerife e Antalya, in Turchia.

Tui tuttavia ritiene che non appena ci saranno notizie positive sia dalla Turchia che dalle isole Baleari, le vendite verso queste destinazioni dovrebbero aumentare.



Marek Andryszak, direttore generale di Tui per la Germania, ha spiegato che "la Grecia inizia la stagione con il vento in poppa" ma che le destinazioni spagnole tradizionali si riprenderanno.

Tui conferma inoltre che i viaggiatori cercano soprattutto flessibilità di fronte alla grande incertezza attuale.