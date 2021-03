08:35

Un anno ancora in bilico, questo 2021, con timidi segnali di ripresa delle prenotazioni, ma ancora troppe incertezze sul fronte dei viaggi oltreconfine e dell’andamento di vaccinazioni e pandemia. I tour operator, però, sono pronti a mettere in campo nuove idee e iniziative, purché siano messi nella condizione di ripartire.

Nessuno teme di investire, nessuno teme di schiacciare a fondo sul pedale dell’acceleratore, ma serve chiarezza sugli spazi di manovra che il turismo avrà nei prossimi mesi. Chiarezza che si declina su date e prospettive di riapertura, sulla nascita di corridoi turistici, sulle possibilità concrete di rimettere in piedi il business della filiera.



Gli operatori contattati nella nostra inchiesta sono certi che la stagione 2021 sarà migliore di quella precedente, perché parte, diversamente dallo scorso anno, con una maggiore consapevolezza e dopo mesi di lavoro che hanno portato a esplorare nuovi modi e nuove esperienze per costruire le vacanze.



Ora serve un segnale.



