Un legame che resiste, nonostante tutto, e una speranza che si riaccende, soprattutto dopo il miracolo di una campagna vaccinale tanto inaspettata quanto efficace. Stati Uniti e Italia potrebbero tornare ad avvicinarsi presto, e i tour operator non intendono farsi trovare impreparati.

Sul nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online con la digital edition, un ampio servizio racconta la programmazione degli operatori, che guardano all’estate con fiducia dopo l’impegno del neopresidente Joe Biden a vaccinare 100 milioni di persone in 100 giorni.



In programma prodotti ad hoc per individuali, con un focus importante sui fly&drive, ma anche per piccoli gruppi e per il segmento degli honeymooner, da sempre prioritario per la destinazione.



