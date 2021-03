Human Company, al via i lavori per la Delta Farm a Porto Tolle

12:55

Prendono finalmente avvio i lavori per la realizzazione di Delta Farm, il villaggio turistico innovativo e sostenibile che nascerà dalla riconversione dell'ex centrale Enel di PortoTolle per opera di Human Company.



Il progetto entra nella fase operativa sviluppando simultaneamente due attività principali: l'avvio della proposta di progetto strategico turistico di interesse regionale per la trasformazione urbanistica dell'area e la demolizione e lo smantellamento delle strutture dell'ex centrale non funzionali al nuovo progetto, a carico di Human Company.

Su una superficie totale di 110 ettari, Delta Farm ospiterà diverse aree ricettive, un polo sportivo multifunzionale con un’area per gli sport acquatici, spazi ricreativi e percorsi esperienziali. Anche il territorio sarà protagonista, grazie a un centro visite per la valorizzazione delle eccellenze ambientali e paesaggistiche e uno per lo sviluppo delle produzioni ittiche e agricole tipiche, accompagnati da una proposta food di alto livello.



Il progetto per dare nuova vita all’ex centrale è stato individuato attraverso un concorso lanciato da Enel per la ricerca di proposte sostenibili e imprenditori intenzionati a realizzarle per riconvertire il sito creando nuovamente valore per il territorio, nell’ambito del programma Futur-e.