Human Company investe nel futuro dell’open air

12:00

Circa 45 milioni di presenze, oltre la metà italiane, che nella prossima stagione estiva si concentreranno nelle strutture open air italiane: questo il dato più significativo emerso dall’analisi dell’Osservatorio del Turismo Outdoor realizzata da Human Company in collaborazione con Thrends.

Secondo Human Company, il trend estivo dell’outdoor inteso nella sua accezione più ampia, quello cioè che ricomprende anche camping, camping village, villaggi turistici, rifugi montani e agriturismi, subirà un calo previsto dal 14 al 22 per cento rispetto ai numeri pre Covid.

Un dato che dimostra la resilienza del comparto all’interno di uno scenario turistico che sta attraversando difficoltà ben maggiori.



Come riportato dal Corriere della Sera, l’offerta open air italiana conta circa 2mila 650 aziende turistico-ricettive per una capacità di un milione e mezzo di posti letto. Numeri importanti, destinati a crescere in futuro.

“Dopo una stagione 2020 particolarmente impegnativa – spiega Luca Belenghi (nella foto), ceo di Human Company – oggi abbiamo almeno la consapevolezza che si aprirà e che il contesto, grazie a vaccinazioni ed esperienza pregressa, sarà più sicuro”.



Per il futuro, Human Company attende un ritorno alla normalità nel 2023. Intanto, dopo un 2020 con una perdita di quasi il 50% dei ricavi rispetto al 2019, quella in entrata sarà per l’operatore una stagione di transizione, nella quale si consoliderà l’interesse degli italiani per il turismo open air.

Proseguono intanto i piano di investimento di Human Company: oltre ai villaggi di Montescudaio, che aprirà quest’anno, e Sant’Albinia vicino a Parco Albatros, che aprirà nel 2022, in primo piano il villaggio di Eraclea, che aprirà nel 2023 e quello di Cavriglia, in Valdarno, che decollerà nel 2024. . Mentre per la realizzazione del progetto di Porto Tolle, nel Polesine, si dovrà attendere fino al 2025