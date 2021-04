Azamara riparte: ad agosto crociere in Grecia

09:19

Azamara riparte dalla Grecia. La compagnia di crociere, passata di recente nelle mani del fondo Sycamore Partners, riprenderà a navigare nel mese di agosto con partenze da Atene.

Secondo quanto riporta Travel Weekly, a partire dal 28 agosto, Azamara Quest opererà cinque itinerari di sette giorni in Grecia e uno nel Mediterraneo.



Gli itinerari includeranno anche 18 soggiorni notturni in porto. Si potrà dormire anche nei porti di Santorini, Rodi e Creta.



Le prime crociere in Grecia saranno prenotabili a partire dall’11 maggio.