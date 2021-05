Msc riparte con un secondo itinerario e annuncia il piano di vaccinazione degli equipaggi

di Gaia Guarino

09:47

Msc riparte con il suo secondo itinerario nel Mediterraneo a bordo di Msc Seaside, tra le novità gli stop nei porti di Siracusa e Taranto. Un'esperienza di crociera che si arricchisce con numerose esperienze a bordo da vivere in piena sicurezza.

Ne è un esempio il sistema di tracciamento che, tramite scansione della propria cruise card, permette di registrare i movimenti dei passeggeri e intervenire prontamente in caso di sospetti contagi. In palestra, per esempio, si può usufruire degli attrezzi mantenendo il giusto distanziamento e senza superare il numero di 39 persone in sala. È possibile inoltre, effettuare le escursioni a terra vivendo la discesa 'in bolla', quindi senza contatti con persone estranee al gruppo e sfruttando percorsi e location dedicate agli ospiti di Msc.



Vaccini per lo staff

Msc implementa il proprio protocollo di sicurezza somministrando le prime dosi del vaccino a tutti i membri dell'equipaggio delle 10 navi già programmate per la stagione estiva 2021 e di quelle che entreranno in servizio nei Caraibi. "Il nostro obiettivo - ha dichiarato il ceo Gianni Onorato - è quello di aggiungere un ulteriore livello di protezione sia per loro sia per chi viaggia a bordo".