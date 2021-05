Etnia investe sul lungo raggio. Sarà rivenditore ufficiale di Expo Dubai

15:07

Etnia Travel Concept continua a puntare sulle mete a lungo raggio. “Non vogliamo essere colti impreparati quando ci sarà il via libero ai viaggi a lungo raggio, per questo motivo nell’ultimo anno abbiamo implementato e migliorato l’offerta sulle destinazioni che proponiamo - spiegano Raffaella Dinon e Francesca Morellini, responsabili del prodotto per Etnia Travel Concept -. Quest’anno punteremo molto su Dubai e il Medio Oriente in generale. Expo2020 ci darà la possibilità di proporre uno svariato numero di combinazioni, dalle classiche estensioni Dubai + Maldive, Seychelles, Zanzibar e Mauritius, ai tour più elaborati con combinati che includano anche Oman e Arabia Saudita. Oltre ai sempre richiesti pacchetti che abbinano Dubai ad Abu Dhabi, passando dalle oasi del deserto”.

Per offrire un prodotto completo, “Abbiamo deciso di proporci sul mercato come rivenditori ufficiali di Expo, grazie ad una sempre maggiore intesa con i nostri fornitori, con una sezione dedicata sul nostro sito, nella quale trovare proposte e idee di viaggio che soddisfino l’esigenza di qualunque tipologia di clientela”.