Inizia la stagione dei Nicolaus Club: prima apertura il Garden Toscana Resort

12:24

Parte dal Garden Toscana Resort l’avventura estiva del brand Nicolaus Club. Una prima apertura a cui farà seguito quella delle altre 19 strutture in portfolio dislocate tra Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia.

“Con grande entusiasmo ufficializziamo l’inizio di una stagione che sembrava non arrivare mai – sottolinea Gaetano Stea, direttore prodotto e operations Gruppo Nicolaus -. E lo facciamo con l’ambizione di poter offrire alla distribuzione e agli ospiti un’offerta rinnovata, nonostante tutto, attraverso investimenti importanti”.



Il Nicolaus Club Garden Toscana Resort presenterà alcune novità come i 2 nuovi campi da padel e un servizio di noleggio e-bike, mentre nel campo della ristorazione il principio sarà quello dei prodotti bio e a KM0. “Le novità del Nicolaus Club Garden Toscana Resort – conclude il manager - sono solo una parte del grande lavoro che, unitamente alle proprietà, abbiamo messo in campo per venire incontro al desiderio di vacanza dei nostri clienti e per garantire al mercato la qualità senza compromessi di cui necessita per ripartire”.