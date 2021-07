L’estate ‘en plein air’ del Club del Sole

12:30

Intrattenimento, parchi acquatici, attività sportive e fitness. Questo quello che riserva l’estate 2021 nei Family Camping Village Club del Sole. Quest’anno l’operatore punta sullo sport e il relax ‘en plein air’ e nella natura, rivoluzionando il concetto di ‘villaggio’ e proponendo il meglio dell’animazione di qualità per adulti e bambini e un’ampia offerta di strutture e servizi per i fitness addicted.

Nei villaggi Club Del Sole propone veri e propri parchi acquatici con nuovi spray park; palestre all’avanguardia; campi di beach volley; spazi dedicati a sport di nicchia, come il tiro con l’arco e alle attività più classiche come Stretching, Acquagym, Zumba Fitness, Latin Dance e Yoga, fino alle più innovative Walking Activity, Acqua relax, Ballet Workout, Village Work, a Mindfulness.



L’offerta sportiva

Ogni villaggio ha uno sport di punta e attrezzature specifiche, ponendosi come location ideale anche per gli atleti professionisti e per i ritiri sportivi.



Jesolo Mare Family Camping Village, ad esempio, permette agli amanti del nuoto di effettuare corsi per adulti per migliorare la propria tecnica e ai bambini di prendere confidenza con l’acqua con il supporto di istruttori qualificati.



L’Adriano Camping Village di Punta Marina Terme, a Ravenna, invece, mette a disposizione un campo da calcetto, uno per il beach volley e per il beach tennis e una palestra all’aperto, nonché il noleggio e-bike o mountain bike per escursioni e passeggiate in gruppi omogenei con l’assistenza di una guida.



E ancora, il Marina Julia Camping Village, sulla costa friulana, offre una piscina olimpionica e una con trampolino per tuffi, alto 10 metri. Mentre il Desenzano Glam Village, sul Lago di Garda, offre la possibilità di praticare l’ultima frontiera del surf con eFoil (tavola da surf con idrofoil elettrico) e il SUP con istruttore all’interno della struttura. Offerti anche bike tour enogastronomici con guida per visitare le numerose cantine del territorio.