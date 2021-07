Originaltour riparte da Oman e Dubai con Expo

14:12

Ultimi ritocchi per la ripresa della programmazione autunno inverno dedicata all’Oman di Originaltour, che quest’anno ha deciso di puntare forte anche su Dubai in concomitanza con Expo.

“Confermiamo il nostro “Oman Classico Gold”, un tour di gruppo in fuoristrada e con guida italiana – spiega il direttore generale Loredana Arcangeli (nella foto) -, con un itinerario incentrato sugli spazi aperti e sulla natura perché prevede due deserti, il Wahiba Sands e il deserto bianco di Woodland, la visita delle oasi; inoltre, si dorme in campo tendato”.



Per quanto riguarda Dubai l’operatore propone uno speciale pacchetto di 5 giorni/4 notti che comprende un biglietto per 2 giorni di ingressi ad Expo, la card della metro con 4 Way da/per Expo, mezza giornata di city tour di Dubai incluso un ingresso per salire al Burj Khalifa.