Rcl, Jewel of the Seas riprende le crociere con tappe a Cipro e in Grecia

10:54

Jewel of the Seas ha preso il largo per una pre-crociera di due notti in partenza da Limassol a Cipro, in vista del viaggio inaugurale di sabato 10 luglio che segnerà l'inizio della serie estiva itinerari di 7 notti verso le isole greche.

Questa è la prima volta che Royal Caribbean International propone Cipro in una crociera che tocca Limassol e Atene, Rodi, Creta, Mykonos e Santorini. Jewel of the Seas navigherà con un equipaggio e ospiti di età pari o superiore a 18 anni completamente vaccinati.



Come requisito richiesto dal Governo cipriota, i visitatori non vaccinati tra i 12 ei 18 anni devono fornire risultati negativi del test Pcr entro 72 ore dall'arrivo a Cipro. Tutti gli ospiti di età superiore ai 2 anni devono partecipare a test gratuiti il giorno dell'imbarco.



"La prima upartenza da Cipro di Jewel of the Seas segna l'inizio del ritorno alle crociere in Europa per Royal Caribbean - ha affermato Ben Bouldin, vicepresidente, Emea -. Cipro è un Paese bellissimo, con una moltitudine di zone imperdibili ed è una destinazione popolare tra i nostri ospiti europei".



Jewel è una delle due navi di Royal Caribbean a riprendere le crociere in Europa questa settimana, insieme ad Anthem of the Seas che salperà dal Regno Unito oggi, 7 luglio.



La compagnia sta pianificando il ritorno di altre navi, compresa Harmony of the Seas da Barcellona.