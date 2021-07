Costa Firenze, il museo galleggiante per promuovere l'Italia nel mondo

di Paola Trotta

10:18

Un museo galleggiante. È Costa Firenze la nuova nave di Costa Crociere inaugurata il 4 luglio ispirata alla bellezza del Rinascimento. Sei le destinazioni italiane, Savona,Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari, che possono essere visitate approfonditamente con escursioni dedicate, grazie alle soste in porto di oltre dieci ore.

"Il concept di Costa Firenze si ispira ad una città iconica, che rappresenta nell'immaginario collettivo mondiale l'arte, il gusto e la raffinatezza italiana. Abbiamo pensato questa nave per offrire ai nostri ospiti un'esperienza unica, in particolar modo per il target famiglie e coppie" ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere.



Dal 12 settembre l'itinerario toccherà anche Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Ibiza), con partenze sempre dall'Italia. Nel corso dell'inverno 2021/22 si posizionerà invece a Dubai per visitare Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman. Il viaggio di una settimana, comprende Abu Dhabi, Doha, Muscat e una lunga sosta di più giorni a Dubai, con pacchetti specifici per la visita a Expo Dubai 2020. Costa Crociere è infatti Gold Sponsor del Padiglione Italia a Expo Dubai 2020. "Costa Firenze diventerà una vera e propria piattaforma per promuovere la città di Firenze in tutto il mondo, in particolare in occasione di Expo 2020 Dubai" dice ancora Zanetti.