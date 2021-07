08:04

Per Aeroviaggi quasi cinquant'anni di storia e un desiderio di rinascita. Con un evento dal titolo 'Reborn, our Heritage, our Future', organizzato al tramonto con vista sulle isole Eolie nel Pollina Premium Resort, Marcello Mangia (nella foto), in qualità di Presidente, ha presentato il nuovo brand globale Mangia's Sea View Resorts & Clubs. Un progetto ambizioso che mira a riposizionare il gruppo nella fascia premium del mercato dell'hospitality puntando sulla tradizione italiana per conquistare i mercati internazionali. "Speriamo che il settore viva un nuovo Rinascimento -, commenta Mangia - Dopo un periodo buio in cui il nostro comparto ha sofferto, vogliamo anticipare il mercato e proporre un modo diverso di fare accoglienza".



Il modello del marchio

L'idea del Mangia's Sea View Resorts & Clubs guarda da una parte all'heritage dell'azienda e all'identità della famiglia fondatrice, dall'altra a una visione per il futuro a trazione integrale digitale.

Si tratta di un modello di ospitalità sostenibile con un'attenzione crescente al contesto naturalistico e alle esperienze en plein air che gli ospiti possono sperimentare durante le vacanze. Sono previsti inoltre progetti di arricchimento della proposta di ristorazione oltre che di estensione della stagionalità sfruttando il potenziale di ciascun resort.



"Da piccola agenzia siamo divenuti una compagnia alberghiera - conclude Mangia - Ci siamo sacrificati tanto e tutti uniti abbiamo pensato soltanto a migliorare, oggi siamo in continua evoluzione".



Gaia Guarino