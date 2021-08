In dirigibile sul Polo Nord: la nuova frontiera dei viaggi estremi

15:06

Non ci sono soli i viaggi nello spazio tra le opportunità offerte ai big spender smaniosi di scariche di adrenalina. La nuova frontiera dei viaggi estremi è, infatti, quella proposta dalla compagnia svedese Ocean Sky Cruises: il sorvolo del Polo Nord a bordo di un dirigibile che, come spiega alla Cnn l’imprenditore svedese Carl-Oscar Lawaczeck, “può trasportare carichi paragonabili a quelli di alcuni aerei di linea, ma utilizzando solo una piccola parte dell’energia per trasportarli sulla stessa distanza”.

I primi viaggi, scrive Il Messaggero, potrebbero iniziare già dal 2023 o dall’anno dopo, con partenza dall’arcipelago delle Svalbard, in Norvegia, proprio da dove si sollevò il dirigibile Norge, l’11 maggio 1926. Sarà inclusa anche una sosta di 6 ore sul Polo, con un picnic ‘glaciale’ compreso.



Veicolo green e lento

Alimentato in gran parte dall’elio l'Airlander - questo il nome del velivolo - ha di conseguenza un ridotto consumo di carburante e vanta una riduzione delle emissioni di anidride carbonica fino al 75%. Potrà ospitare in tutto 16 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio, compreso uno chef. Il problema, spiega ancora Il Messaggero, è la lentezza, che però potrebbe rappresentare un vantaggio se si vuole osservare con calma la fauna artica.



Ma per i comuni mortali la questione è anche un'altra: quello dei costi. Il prezzo a bordo sarà infatti di 233mila dollari per una cabina per due persone.



(Foto tratta dalla homepage del sito hybridairvehicles.com)