15:58

Overcommission immediata fino a 200 dollari. Royal Caribbean lancia l’Instant Booking Bonus per premiare le agenzie partner che effettueranno prenotazioni nel mese di settembre per partenze programmate nel 2022.

La campagna di incentivazione si rivolge a tutti i partner commerciali di stanza in Europa, Medio Oriente e Africa.



“È stato un momento innegabilmente difficile per il settore dei viaggi, ma stiamo vedendo sempre più persone che prenotano vacanze con il passare dei mesi - spiega in una nota Ben Bouldin, vicepresidente per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, Royal Caribbean International -. La crociera è tornata e mentre la nostra flotta continua costantemente a tornare in servizio, questo è solo uno dei modi in cui possiamo mostrare ai nostri stimati partner commerciali quanto siano importanti per la nostra attività e ringraziarli per essere stati al nostro fianco, mentre facciamo il nostro ritorno globale”.



Parallelamente, Royal Caribbean sta incentivando i consumatori a riscattare i loro Future Cruise Certificates, bonus che andranno ad aggiungersi alle commissioni di base guadagnate.