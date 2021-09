Ncl, Epic e Getaway tornano sul Mediterraneo

15:52

L’operativo di Norwegian Cruise Line torna gradualmente verso la normalità. La compagnia di crociere ha riposizionato Norwegian Epic e Norwegian Getaway nel Mediterraneo. Un terzo della flotta è così nuovamente operativo, dopo oltre 500 giorni di stop.

“È stato emozionante assistere al progerdire del nostro Great Cruise Comeback negli ultimi tre mesi, con un terzo della flotta che ora è tornato operativo, offrendo esperienze di vacanza indimenticabili”, spiega in una nota Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line -. La gioia di ricongiungerci con le nostre ‘famiglie a bordo’ e di accogliere nuovamente i nostri ospiti è stata indimenticabile. Poter tornare in uno dei nostri porti più famosi in Europa, con il debutto del recente rinnovamento di The Haven by Norwegian™ a bordo della Norwegian Epic, è una testimonianza del nostro incrollabile impegno per una qualità straordinaria e per elevare lo standard di eccellenza della nostra flotta”.



Norwegian Epic ha già completato il suo primo viaggio di 7 giorni da Barcellona verso le principali destinazioni di Spagna e Italia. Norwegian Getaway è invece partita ieri per il suo primo viaggio da Roma (Civitavecchia). Fino al 25 ottobre, opererà itinerari da 10 a 11 giorni nelle isole greche, facendo scalo a Dubrovnik, Corfù, Katakolon, Santorini, Mykonos, Napoli e Livorno.