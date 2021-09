14:58

Un'iniziativa per far capire che si ha voglia di muoversi e viaggiare. È questo lo spirito dietro la manifestazione che prende il via oggi a Milano, una pedalata a tappe fino a Roma organizzata da Daniele Tonani, titolare del t.o. Focus Himalaya Travel, con il supporto di Fto.

“Il messaggio è chiaro - spiega Tonani - vogliamo tornare a fare ciò che ci piace, ossia realizzare i sogni di nostri clienti”. L'idea della protesta nasce in risposta alle persistenti chiusure dei viaggi extra Ue che continuano a penalizzare fortemente chi si occupa di outgoing. Un sentimento di staticità e impotenza, la percezione di non avere voce in capitolo sulle scelte prese dalle istituzioni. “Ho proposto il mio progetto a chi opera nel turismo organizzato e uno dei primi a rispondere è stato Gabriele Milani. Condivido il manifesto di Fto che mi consegnerà alla partenza il presidente Franco Gattinoni, dobbiamo essere uniti, si tratta di punti condivisibili da tutti”.



“Abbiamo risposto all’appello di Tonani perché sappiamo quanto ci sia il bisogno di richiamare l’attenzione sul turismo organizzato. Si parla solo di mare e montagna Italia, ma ci sono anche tutti gli stranieri che non vengono in Italia – spiega Franco Gattinoni intervistato da TTG Italia -. I dati Wttc con i numeri pre pandemia confermano che il settore trainante dell’economia è il turismo, con il 10,4% del Pil e 334 milioni di occupati. Una persona su quattro nel mondo lavora nel turismo”. E il turismo organizzato nel 2021 “perde il 75-80% del fatturato – aggiunge Gattinoni -. Bisogna dare l’immagine vera di un’industria che è in ginocchio. Non possiamo ricondurre tutto al mare d’estate e allo sci d’inverno, perché durano due mesi…e gli altri dieci? Qualcuno ha confuso il turismo organizzato con le vacanze. Le vacanze si fanno una settimana d’inverno e due d’estate, ma il mondo gira tutto l’anno. C’è il turismo scolastico, ci sono i viaggi d’affari… In periodo di pandemia nessuno ha detto nulla, ma adesso bisogna tornare a viaggiare, e subito. Siamo vaccinati, gli europei lo possono fare, è possibile. Non è più il tempo di dire “vediamo”, da oggi bisogna tornare a riaprire”.



Lo start di Tonani è all'ombra della Madonnina, l'arrivo sarà invece nella Capitale lunedì 27 settembre. Una volta a destinazione l'intenzione è quella di incontrare il ministro della Salute e il ministro del Turismo così da portare loro il manifesto in rappresentanza di coloro che lavorano nel settore. G.G.