10:10

Primi timidi segnali di ripresa in casa di Idee per Viaggiare, che nelle ultime settimane sta registrando un aumento delle prenotazioni e dei preventivi per viaggi da ottobre in poi verso Emirati, Giordania, Oceano Indiano, in particolare Maldive e Réunion.

Da questo deriva l’accelerazione del reparto prodotto, che ha ripreso l’attività a pieno ritmo, ma anche del marketing e della comunicazione. L’esigenza del mercato è quella di disporre di costanti informazioni aggiornate, certe e puntuali, ma anche di strumenti che possano aiutare agenti e clienti a superare le incertezze prima di prenotare la vacanza.



Per rispondere a questa esigenza, il t.o. ha lanciato due nuove iniziative: ‘Si può viaggiare’, una nuova sezione del sito costantemente aggiornata con informazioni pratiche, chiare e facilmente fruibili relative alle destinazioni e alle procedure per viaggiare e ‘Coupon a copertura costo tamponi’, che per ogni pratica prenotata e contestualmente all’emissione dei documenti di viaggio dà al cliente un buono del valore di 150 euro per persona a titolo di rimborso delle spese sostenute per i tamponi obbligatori spendibile sui prossimi viaggi prenotati con l’operatore entro il 2022.



Attualmente le destinazioni in programmazione, e quindi raggiungibili per motivi di turismo e con diritto di reciprocità per le entrate/uscite, sono cinque: Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, isola della Réunion e Canada.

Danilo Curzi (nella foto), ceo di Idee per Viaggiare, spiega: “Con queste due azioni vogliamo incentivare le prenotazioni e aiutare gli agenti di viaggi a convertire più velocemente i preventivi. La nuova sezione del sito, costantemente aggiornata dal nostro staff, è uno strumento utile per informare correttamente gli agenti e rassicurare il consumatore finale. Ciò che manca ora non è la voglia di viaggiare, ma la sicurezza di poterlo fare con regole chiare e precise. Il coupon è un nostro modo di contribuire alle spese che il consumatore deve sostenere per effettuare i tamponi. Sappiamo che tamponi e test rapidi sono un costo aggiuntivo che pesa sul prezzo finale per questo, attraverso i coupon, vorremmo dare il nostro sostegno nello stimolare il consumatore a viaggiare.”