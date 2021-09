08:33

Sono giorni di grande attesa, di speranza e per la prima volta di cautissimo ottimismo. Potrebbe infatti essere una questione di ore la decisione del Governo di riaprire alcune destinazioni extra Schengen. In che modo, in quali tempi e con quali distinguo non è dato sapere.



Questa iniezione di fiducia specie per i tour operator attivi sul lungo raggio non fa però perdere di vista una scadenza drammatica, che i t.o. temono e attendono con ansia, quella della fine della cassa integrazione accordata dallo Stato.



Una scadenza dietro l’angolo, che imprenditori e associazioni di categoria chiedono di prorogare per evitare di arrivare a inevitabili chiusure e licenziamenti. …(continua a leggere nella digital edition)