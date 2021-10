Fruit Viaggi a TTG Travel Experience per la ripartenza

15:55

Fruit Viaggi si presenta a TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre, con il claim ‘Si vola’: una scelta dettata dalla volontà di presentarsi al mercato “con ottimismo, trasmettendo volontà e voglia di ripartire”, afferma il direttore marketing del tour operator Raffaele Sigillo (nella foto) in una nota.

L’auspicio per l’operatore è ovviamente la ripresa del prodotto estero e in particolare delle destinazioni su cui è principalmente impegnato, ovvero Mar Rosso, Tunisia, Turchia e Grecia.



Inoltre poche settimane fa l'operatore aveva comunicato a questa testata l'intenzione di portare a 15 il numero delle strutture in Italia per la prossima estate.