Easyweeks in fiera a Rimini con le proposte invernali

14:45

Dopo un’estate soddisfacente grazie all’introduzione della nuova programmazione sul Molise, Easyweeks prosegue nel potenziamento dell’offerta.

Pubblicità

“Ci presentiamo a Rimini puntando sul nostro prodotto invernale, molto curato e forte di proposte insolite, gli itinerari improntati sul food in Norvegia - spiega Gianna Forlastro (nella foto insieme a Manila Salvatelli), managing director del t.o. -. Saremo ospiti dello stand Norvegia e Islanda al padiglione C1 stand 33/48. Questo conferma la nostra stretta collaborazione con quelle destinazioni”.



Un altro prodotto offerto dal t.o. è il Portogallo. Proprio in Portogallo, grazie alla collaborazione con Tap, Visit Portugal e Visit Porto & Nord, Easyweeks, ha appena concluso un viaggio di familiarizzazione per agenti al fine di proporre un prodotto sempre personalizzato nell’area Lusitana di Porto e valle del Douro.



“Le nostre proposte prevedono prima di tutto un Nord Europa ‘aperto e sicuro’, che nel 2021, per quel che si è potuto viaggiare, ci ha dato grandi soddisfazioni con la vendita dei pacchetti Islanda, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia”.

I tour si basano su esperienze e sostenibilità, per dare al viaggiatore la percezione del luogo che visiterà attraverso le esperienze che lo caratterizzano nel totale e completo rispetto dell’ambiente e delle culture e tradizioni locali.



“Naturalmente siamo molto attenti alle regole e procedure di ingresso - aggiunge Manila Salvatelli, amministratore delegato del tour operator -. In Nord Europa si può andare, ma solo se in possesso di Green pass”.