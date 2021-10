Relax e cabine con balcone, il ritratto dei nuovi crocieristi secondo Ticketcrociere

14:03

Hanno fretta di partire, cercano comfort e relax, anche se devono spendere un po’ di più e vogliono le cabine con balcone. È questa la fotografia dei nuovi crocieristi secondo l’Osservatorio Ticketcrociere.

La spesa media è aumentata del 6%, in base alle prenotazioni per la stagione invernale 2021/2022, rispetto ai dati relativi all’inverno 2019/2020, dicono i dati; nella scelta della cabina, la preferenza per le esterne con balcone sale infatti dal 32 al 42%, mentre le altre percentuali scendono: cabine interne dal 46 al 42%; cabine esterne con oblò dal 15 all’11%; suite dal 7 al 5%.



Un’altra differenza tra il pre pandemia e le prenotazioni effettuate oggi per i prossimi mesi è nello status del viaggiatore: aumentano i turisti solitari, passando dal 4 al 7%. Regine del mercato restano comunque coppie (in lieve calo, dal 55 al 54%) e famiglie (dal 41 al 39%).



Per quanto riguarda le destinazioni, si consolida il Mediterraneo – protagonista assoluto della ripartenza delle crociere già nel 2020 – con il 70% delle preferenze. Fuori Europa, ci si orienta su Dubai, per un 6% del totale e cominciano ad arrivare richieste per la nuova destinazione crocieristica dell’anno, il Mar Rosso (5%).



Il tutto nell’attesa della risposta dei clienti alla riapertura – prevista per l’8 novembre – degli Stati Uniti ai viaggiatori vaccinati, che per le crociere significa soprattutto Miami e Caraibi



“Le abitudini dei viaggiatori nel dopo pandemia sono cambiate – dichiara Nicola Lorusso, ceo di Ticketcrociere –. Il crocierista preferisce privacy e qualche lusso in più, pronto a spendere pur di concedersi il proprio spazio riservato all’aperto. Oggi aumentano del 10% le scelte di cabine esterne con balcone. E le compagnie si adeguano, con offerte e promozioni ad hoc che rispondono alle nuove esigenze”.