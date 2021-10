08:48

Un prodotto che garantisce una marcia in più alle agenzie di viaggi, che possono vendere “un sogno” per molti ma non per tutti: la nuova collezione dei cofanetti Boscolo Gift su arricchisce di esperienze uniche, in grado di catturare target trasversali, dagli sposi in viaggio di nozze, alle aziende impegnate in piani di incentivazione, a chi desidera festeggiare un anniversario.

Il comun denominatore è l’attenzione ai dettagli e la cura dei servizi, a cominciare dall’esposizione del prodotto in agenzia e dalla confezione.

“Numerosi studi di visual merchandising sottolineano l’importanza del modo in cui viene confezionato ed esposto un prodotto – spiega il direttore commerciale di Boscolo Tours, Salvatore Sicuso (nella foto) -. Per questo abbiamo avviato un piano di formazione per gli adv, che ha l’obiettivo di creare veri e propri Boscolo Gift Expert”.

L’operatore ha accuratamente selezionato le agenzie, attualmente circa mille500, tramite le quali distribuire questo particolare prodotto, che da solo in tempi normali procura al Gruppo circa il 25-30% del fatturato totale.



“Il 40% dei cofanetti viene di solito venduto durante le festività natalizie. Anche per questo la nuova collezione mira a incentivare gli acquisti dei clienti che, al 95%, transitano proprio dal canale trade”.

Ecco allora il lancio di una nuova serie, la Extraordinary, che prevede cinque cofanetti con proposte da due a tre notti a New York, Londra, Parigi, Istanbul e Marrakech.

“Straordinarie le esperienze incluse – specifica la responsabile di prodotto, Chiara Carraro – come ad esempio il volo in elicottero sullo skyline newyorkese o il musical a Londra”.

Novità 2021 anche due Gift che includono esperienze uniche in Italia: ‘Riflessi di Murano’, che comprende la visita alla fornace Seguso Vetri d’Arte e ‘A caccia di tartufi ad Alba’, per un fine settimana a caccia del cibo prelibato.

Isabella Cattoni