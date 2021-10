Cartelli, Club del Sole: “In arrivo investimenti importanti”

15:55

Club del Sole procede sulla via del consolidamento e del potenziamento dell’offerta. “L’estate 2021 - conferma il direttore generale, Angelo Cartelli (nella foto) - è stata una stagione molto importante per Club del Sole. I numeri ci dicono che siamo già tornati, anzi abbiamo ampiamente superato i risultati pre-Covid per fatturato, arrivi, presenze. Non amiamo fare proclami ma vogliamo sviluppare e migliorare i nostri prodotti, innovare e incrementare i nostri servizi e andare alla ricerca del più alto grado di soddisfazione dei nostri ospiti”.

I dati indicano “2,5 milioni di presenze all’anno, più di 8mila soluzioni abitative tra mobilhome, bungalow e piazzole, 20 ristoranti, 20 spiagge e 40milaospiti a quattro zampe. Questi sono soltanto alcuni numeri che ci stimolano a fare ancora di più”.

Oggi Club del Sole conta 20 villaggi in sette regioni italiane “che hanno fatto la storia del turismo balneare italiano. Dobbiamo avere il coraggio di ammettere che le estati 2020 e 2021 saranno ricordate come le estati della riscoperta di un certo tipo di turismo: abbiamo intercettato una fortissima domanda trasversale di esperienze all’aria aperta, di contatto con la natura, di attività e ospitalità outdoor”.



E sempre più famiglie italiane, storicamente fidelizzate alla villaggistica all inclusive o all’alberghiero tradizionale, “si sono avvicinate alla vacanza en plein air e ne sono rimaste colpite prima, soddisfatte poi. Sono 20 le spiagge private attrezzate dei nostri camping village, alle quali si associano i 20 ristoranti nei quali in un’estate abbiamo servito oltre 500mila pasti”.



Fin qui, il passato, ma “non abbiamo la minima intenzione di sederci su questi numeri, anzi. Sono numeri che ci regalano una tensione entusiasta verso il futuro, che sarà all’insegna di investimenti, innovazione e sviluppo. Presto partiranno cantieri in molti dei nostri camping village e disporremo di soluzioni abitative ancora più innovative, contemporanee, in linea con le esigenze di un turismo che è cambiato”.

Al via anche l’innovazione dei canali di comunicazione per rivoluzionare la customer journey degli ospiti ospiti.



“Già oggi – chiude Cartelli - il mondo Mice può scoprire un modo nuovo per progettare e organizzare eventi aziendali all’aria aperta, senza rinunciare al comfort. Ecco perché insieme a Dual abbiamo creato il format Working Glamp”.