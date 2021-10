Columbus torna sugli Stati Uniti, pacchetti per Natale e Capodanno

14:39

Columbus si prepara a ripartire sugli Stati Uniti e mette a punto una serie di pacchetti per le agenzie di viaggi per rilanciare la destinazione che dall’8 novembre riaprirà i propri confini ai turisti europei.

Si tratta di alcune proposte in particolare per il periodo di Natale e Capodanno su New York con inclusi plus come gli spettacoli teatrali di Broadway ‘Chicago’ e ‘Waitress’ oppure serate nei nuovi ristoranti della città o attrazioni open air. Inoltre tornano i tour a data fissa con guida parlante italiano con itinerari dall’Est all’Ovest del Paese.



“Le agenzie per noi sono un motore indispensabile – sottolinea il presidente Ivano Zilio - e ringraziamo tutte loro per il sostegno dato fino ad oggi a far vivere un brand così storico, un’eccellenza del turismo italiano; a breve saremo pronti a fornire al mercato un evoluzione tecnologica cioè il booking engine, una grande agevolazione per le agenzie che potranno farsi online in tempo reale i preventivi ed eventuali conferme”.