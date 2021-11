Nobis, una polizza ad hoc per I Grandi Viaggi

09:19

Nobis Assicurazioni al fianco de I Grandi Viaggi. Con il supporto e l’intermediazione di Borghini e Cossa Insurance Broker, la società ha perfezionato l’intesa con il t.o. per garantire ai clienti dell’operatore di poter beneficiare di una polizza in grado di garantire una “vacanza sicura” e tutele da qualsiasi rischio durante il soggiorno, anche in caso di eventuale contagio da Covid-19.

“L’estate che si è conclusa, nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia, ha evidenziato una crescente sensibilità dei consumatori rispetto alla necessità di assicurare il loro viaggio, in modo da essere preparati per far fronte a ogni tipologia di imprevisto –sottolinea in una nota Stefano Pedrone, responsabile Divisione Turismo di Nobis Assicurazioni (nella foto) -. Con questo accordo finalizzato con I Grandi Viaggi ci proponiamo di rispondere a questa esigenza dei viaggiatori, mettendo a disposizione di tutti i clienti del tour operator una polizza molto ricca sia in termini di portata delle garanzie che di ampiezza dei massimali”.



La polizza

Nello specifico, il prodotto Filo diretto Travel pensato per chi sceglie un viaggio organizzato da I Grandi Viaggi offre le garanzie Spese Mediche, Assistenza tramite Centrale Operativa 24h/24h, Bagaglio, Tutela Legale, Assistenza al veicolo, Assistenza domiciliare ai familiari che rimangono a casa e Assistenza all’abitazione. Con un piccolo supplemento è inoltre possibile per il cliente aumentare i massimali della garanzia Spese Mediche.



La nuova polizza si abbina al prodotto Vacanzextra, che tutela i viaggiatori dalle problematiche legate all’emergenza sanitaria e che prevede una diaria giornaliera in caso di ricovero per positività al Covid-19, un’indennità da convalescenza e un indennizzo per interruzione e prolungamento del viaggio dovuto a quarantena.