09:50

Un resort unico ski-in/ski-out nel cuore di uno dei maggiori comprensori sciistici italiani, la Via Lattea: il Club Med Pragelato Sestriere rappresenta uno dei principali progetti del tour operator. E ora si prepara a un’ulteriore espansione.

Il resort ha riaperto al pubblico il 19 dicembre 2021, dopo i lavori di ampliamento dello scorso anno. E, al termine della stagione invernale, sarà al centro di nuovi interventi per un totale di quasi 20 milioni di euro. Al termine, il resort disporrà di un totale di 88 chalet per 388 camere di cui più di 130 con un’area pari o superiore a 70 metri quadrati, con la possibilità di avere ancora più spazio per le famiglie grazie alle camere adiacenti.



“Con 70 anni di esperienza globale - ha commentato Henri Giscard D’Estaing, presidente di Club Med, durante l’evento per presentare il progetto -, sono pienamente fiducioso che Club Med possa continuare a portare un grande valore aggiunto a Pragelato aumentando l'attrattiva della destinazione con una vacanza premium senza problemi per le famiglie, contribuendo allo sviluppo economico locale portando nuovi posti di lavoro e sviluppando un turismo più sostenibile”.