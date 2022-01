Tour2000AmericaLatina pronto a ripartire da Cuba

12:53

Tour2000AmericaLatina continua a puntare sulle mete a lungo raggio, in particolare su America Latina e Caraibi. L’ultima iniziativa ha riguardato Cuba, al centro di un viaggio per presentare agli agenti le novità di prodotto.

Dieci i partecipanti al tour, accompagnati dal general manager Marino Pagni a scoprire quella che è la ‘seconda casa’ di Tour2000AmericaLatina, che da anni possiede una sede a L’Avana con un responsabile operativo per garantire un’assistenza h24.



“Siamo molto soddisfatti dell’indice di gradimento registrato questo viaggio a Cuba, che ha permesso agli agenti di viaggi di testare con mano i servizi e alcune delle strutture alberghiere che proponiamo per i viaggi di gruppo sia a L’Avana che a Varadero - afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. E’ di assoluta importanza riaprire al turismo italiano una destinazione come Cuba, anche perché con le nuove polizze assicurative che offriamo è possibile viaggiare in tutta sicurezza”.



Durante il viaggio gli adv hanno avuto modo di verificare le riaperture e definire le strategie per la ripresa delle operazioni turistiche per i gruppi nuovi e quelli da riproporre in quanto sospesi dalla pandemia. Il tour ha compreso anche visite guidate a L’Avana, con site inspection agli hotel Iberostar Parque Central e all’hotel Nh Vittoria e pernottamento all’Hotel Nh Capri.



A Varadero sono state effettuate effettuate site inspection nei resort della catena Iberostar: Iberostar Bellavista, Iberostar Tainos e Iberostar Selection Varadero, con pernottamento presso l’Iberostar Laguna Azul.



Sul sito di Tour2000 è presente un’area riservata agenzie dove le agenzie di viaggi possono verificare in tempo reale le disponibilità dei tour a partenza fissa e ricercare i tour di interesse con facilità, oltre ad avere una live chat diretta con il booking.