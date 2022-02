di Isabella Cattoni

Se il 2021 non è stato l’anno della tanto sperata ripresa, il 2022 si apre all’insegna di un nuovo ottimismo. Elisa Boscolo (nella foto), della direzione dell’operatore, sottolinea come questo potrebbe essere l’anno della svolta, soprattutto per i viaggi guidati in Europa.

Lo scorso anno il t.o. ha totalizzato globalmente circa il 40% di quanto fatturato nel 2019 sui viaggi guidati, ma l’Italia ha giocato un ruolo di primo piano, più che raddoppiando il fatturato 2019, con 7mila passeggeri e 340 partenze circa.

L’anno dell’Europa

“Quest’anno potrebbe davvero essere l’anno dell’Europa – spiega la manager che sta provvisoriamente rivestendo anche il ruolo di direttore commerciale dopo l’uscita di Salvatore Sicuso -. Eravamo partiti bene già alla fine del 2021, poi le norme relative al Green pass hanno procurato una battuta d’arresto. La ripresa però è cominciata e l’obiettivo è quello di arrivare a fatturare globalmente il 75% circa di quanto registrato nel 2019. Il budget è stato definito alle attuali condizioni di mercato; ovviamente molto dipenderà dall’evoluzione delle regole di viaggio nei prossimi mesi”.



La programmazione

L’ottimismo di Elisa Boscolo fa perno sulla programmazione, “Forte di tour al 100 per cento in esclusiva, con un controllo qualità costante di tutta la filiera e un’assistenza H24”.

Il mercato però è cambiato. “Abbiamo migliorato e potenziato ulteriormente l’offerta, rispettando la nuova dinamica che impone la massima flessibilità nelle soluzioni proposte. In quest’ottica, abbiamo pensato a viaggi in Italia e in Europa che possano accontentare ogni tipo di budget, inserendo anche prodotti meno tradizionali rispetto alla nostra consueta programmazione. Si tratta di circuiti che rappresentano la base di partenza per andare poi ad ampliare l’offerta dove si concentrerà la domanda”.



Insieme agli adv

La strada è tracciata e si basa sulla collaborazione con gli agenti di viaggi: “Mediamente, l’80% dei volumi viene prodotto da circa il 20% delle adv che collaborano con noi. Da qui l’esigenza di offrire ai top partner strumenti sempre nuovi per vendere meglio”.

In quest’ottica riprenderà a breve il programma di formazione. Fra i plus offerti dal t.o., la possibilità di sottoscrivere la polizza “zero rischi” per coprire qualsiasi imprevisto e l’opportunità di partire direttamente da casa grazie al servizio di pick up personalizzato.



Boscolo Gift Expert

“Prosegue anche la formazione per le Boscolo Gift Expert, le 100 agenzie selezionate che potranno disporre di particolari strumenti per vendere al meglio anche un prodotto così particolare come quello dei cofanetti”. Cofanetti che, peraltro, già nel 2021 avevano recuperato i numeri del 2019.

Le vendite su tutta la programmazione sono aperte e a breve verrà presentata una campagna per incentivare l’early booking. “Confidiamo nel 2022, che affronteremo nel segno della massima flessibilità, pronti a cogliere tutte le opportunità che il mercato saprà offrirci”.