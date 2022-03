Il Mare Italia targato Nicolaus: new entry in Calabria con Master Group

15:56

Cresce il Mare Italia targato Nicolaus. In vista dell’estate, l’operatore amplia l’offerta in Calabria con una nuova affiliazione. Si tratta del Nicolaus Club Solemare Village di Capo Vaticano, ingresso che va a rafforzare la collaborazione con Master Group, che già lo scorso anno aveva affidato in esclusiva al t.o. la commercializzazione del resort Nicolaus Prime la Conchiglia Resort & SPA.

“Con grande soddisfazione annunciamo al mercato questa nuova affiliazione, frutto della sinergia con una solida realtà quale Master Group che, dopo aver affidato al nostro Gruppo una raffinata struttura in esclusiva lo scorso anno, ha confermato di 'sposare' il format e la visione imprenditoriale di Nicolaus e di riconoscersi nelle prospettive di sviluppo che abbiamo delineato non solo per l’estate alle porte, ma per i futuri scenari del turismo balneare – spiega in una nota commenta Gaetano Stea, direttore prodotto Gruppo Nicolaus -. Con questo ingresso non è solo la programmazione calabrese ad arricchirsi con una struttura di qualità, che permetterà alla distribuzione di poter offrire un prodotto di ottimo livello, ma in generale quella del nostro Mare Italia”.



La new entry

La struttura, ideale per le famiglie, si affaccia direttamente sul mare, offrendo una vista panoramica fino alle isole Eolie, e dispone di ampi spazi verdi e un’area piscina.



Le camere sono 149, che spaziano dalla formula doppia classic a quella family (fino a 5 persone).



Tra i servizi intrattenimento, sport, ristorazione area pool con una vasca separata per i bambini e una vasca idromassaggio.



Per gli ospiti più piccoli c’è poi l’animazione del Nicolino Team, che propone attività suddivise per fasce di età: Nicolino baby club 3/6 anni e Nicolino mini club 6/12 anni.