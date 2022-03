di Isabella Cattoni

09:42

Non si tratta di un cambio di strategia, ma di un aggiustamento della politica distributiva, reso necessario dalle nuove dinamiche che stanno influenzando il mercato.

Il direttore commerciale di Veratour, Massimo Broccoli (nella foto), commenta a caldo a TTG Italia la lettera inviata ieri alle agenzie di viaggi, nella quale si anticipa che dai primi di aprile il t.o. aprirà all’e-commerce.

“Dopo due anni di grandi difficoltà – spiega il manager – abbiamo preso atto che durante la pandemia molte persone hanno modificato il proprio approccio al web. Oggi l’acquisto online è molto più diffuso e occorre tenere conto dei cambiamenti. Detto questo, si tratta di un esperimento, di un progetto che prevede l’affiancamento dell’online al tradizionale canale delle agenzie di viaggi nella massima trasparenza e garantendo la parity rate”.



Al di là delle reazioni del momento, Broccoli ritiene che non ci saranno scossoni sul fronte delle vendite e della fedeltà del canale della distribuzione organizzata. “Abbiamo agito nella massima trasparenza, valore che ci contraddistingue da sempre. Ritengo che in questo momento i veri problemi per il turismo siano altri. Inoltre, sottolineo che l’obiettivo non è scuramente quello di sottrarre clientela fidelizzata a nessuno”.



Per questo Broccoli ritiene che il progetto non dovrebbe generare particolari tensioni: “Abbiamo un prezzo imposto e abbiamo rispettato tutti i punti di attenzione nei confronti delle agenzie”.

“Non privilegeremo in alcun modo un canale rispetto ad un altro. Ripeto: si tratta di un tentativo, operato in totale trasparenza, che non va in antitesi con l’attività della distribuzione organizzata. Tutto resta sotto la mia direzione e tutti i paletti necessari sono già stati pianatati”.