Europa World: Irlanda, Scozia Penisola iberica e Turchia al top

10:37

Un testa a testa ‘a tre’ per le prenotazioni di Europa World. Il tour operator del Quality Group segnala, tra le destinazioni che stanno registrano i migliori trend, un sostanziale pareggio tra Irlanda e Scozia da un lato e Spagna e Portogallo dall’alto; a questo scenario si aggiunge la Turchia che, pur avendo aperto i confini da poche settimane, ha rapidamente raggiunto il livello delle prenotazioni delle due aree citate.

“Tra le tendenze - si legge nella nota - si evidenzia una crescita di combinati con estensioni mare, soprattutto tra Spagna e Grecia e le isole di prossimità, ma anche di combinati molto singolari con mari esotici quali Scozia e Seychelles, Turchia e Maldive o ancora Islanda e Grecia. Prodotti molti richiesti soprattutto per viaggi di nozze”. Inoltre, dopo un periodo in cui gli individuali avevano conquistato terreno, ora il trend vede una pari richiesta di itinerari individuali e di gruppo.



“Per renderci sempre più attrattivi sul mercato - precisa Daniele Fecchio, titolare Europa World - abbiamo rinnovato la nostra programmazione e abbiamo in uscita 4 nuovi cataloghi che offrono una ricca proposta di itinerari in esclusiva Europa World, soluzioni di viaggio inusuali in mete poco battute dal turismo - come ad esempio i Parchi Nazionali della Croazia o Le meraviglie delle Azzorre il cui itinerario include l’accesso ad un vulcano ancora attivo - itinerari combinabili tra loro e ancora, estensioni mare e molte proposte QExperience, nate per far scoprire il volto più autentico di una destinazione”.