Guiness Travel: aperte le vendite per la destinazione Mondo

11:45

Dopo le Americhe Guiness Travel apre le vendite anche per Africa, Asia e Oceania mettendo sul piatto 74 tour (di cui 14 new entry) per un totale di 356 partenze in programma.

In primo piano ancora una volta l’aspetto cultura, con un accento sui siti patrimonio Unesco, ma un grande risalto verrà dato anche al benessere e al relax in particolare nei nuovi tour Egitto Classico e Mar Rosso, Seychelles, Mauritius, Indonesia-Java-Bali e Filippine.



“Anche l’offerta sull’Africa Australe, che già comprendeva Namibia, Botswana, Zimbabwe, Sudafrica e Madagascar – spiega il t.o. in una nota -, cala un altro asso imperdibile con la Tanzania, regalando scenari unici in cui la natura più prorompente diventa fonte di meraviglia. Per esperienze suggestive ai “confini” del mondo, figura l’Oceania con tre itinerari che si snodano tra la vastità eterogenea dell’Australia e quella selvaggia della Nuova Zelanda”.