Royal Caribbean: posa della chiglia per la nuova ammiraglia Icon of the Seas

Entrerà in servizio nell’autunno del 2023 la nuova ammiraglia di Royal Caribbean, Icon of the Seas, per la quale si è appena svolta la cerimonia della posa della chiglia nei cantieri di Meyer Turku in Finlandia.

"Cinque anni fa abbiamo iniziato a sognare Icon of the Seas e ora stiamo già per dare inizio alla prossima fase di costruzione di questa straordinaria avventura - ha commentato il presidente e ceo Michael Bayley -. Man mano che questa rivoluzionaria nave prende forma, l'entusiasmo dei viaggiatori, dei consulenti di viaggio e dei nostri partner cresce. Entro i prossimi mesi riveleremo l'elenco delle novità e dei grandi classici che il prossimo autunno andranno a definire un nuovo standard per le vacanze in crociera".