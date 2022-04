Anek Lines spinge sull’advance booking: famiglie e amici in primo piano

17:29

La Grecia si riconferma una delle destinazioni di punta per la prossima estate e le compagnie di traghetti stanno affinando l’offerta per incrementare l’advance booking.

A questo proposito, Anek Lines ha lanciato una proposta particolarmente competitiva per chi viaggia in gruppo e vuole spostarsi con la comodità di avere la propria auto al seguito.

A tutte le famiglie e ai gruppi di amici viene infatti riservata una riduzione del 20% sul costo del biglietto, mentre i bambini beneficiano della riduzione a metà prezzo. Inoltre, sconto del 30% sul viaggi di ritorno per chi prenota andata e ritorno.



Il traghetto accontenta poi alcune delle esigenze emergenti di questo periodo, come quella di flessibilità: Anek Lines propone le rotte da Venezia, Ancona o Bari verso i porti greci di Corfù, Igoumenitsa e Patrasso. Inoltre, altre 12 destinazioni tra cui Creta, Karpathos, Santorini, Kassos, Rodi, possono essere facilmente raggiunte con il servizio della compagnia.

Dal punto di vista della sicurezza sanitaria, sono state adottate ampie misure su tutte le navi della flotta per prevenire la diffusione del Covid-19. La certificazione Rina Biosafety Trust conferma che ciascuna delle navi della compagnia è pienamente conforme a tutte le misure richieste.

Infine, grazie al programma Anek Smart Bonus è possibile raccogliere punti bonus acquistando i biglietti o facendo acquisti a bordo, da usare per sconti e biglietti gratuiti per il viaggio successivo.