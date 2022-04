Msc: navi alimentate da terra in due porti del Nord Europa

08:47

Durante le soste nei porti di Southampton in Inghilterra e di Rostock-Warnemünde in Germania, per la prima volta le navi di Msc Crociere (nello specifico Virtuosa e Poesia) sanno alimentate costantemente da terra.

L’iniziativa, come spiega una nota, rientra nel piano della compagnia che punta al raggiungimento di zero emissioni nel 2050. “Noi di Msc Crociere - Linden Coppell, direttore della sostenibilità della compagnia - siamo costantemente impegnati per migliorare la nostra impronta ambientale e l'alimentazione da terra ci permette di farlo riducendo drasticamente le emissioni delle nostre navi mentre sono ormeggiate in porto. Abbiamo bisogno che anche altri porti in altri mercati chiave in Europa permettano di utilizzare questo servizio il più rapidamente possibile”.



ll risultato è stato reso possibile grazie all’accordo con Cruise Baltic, il network che riunisce 32 porti e destinazioni della regione del Mar Baltico. “Con la firma dell'accordo - si legge ancora nella nota di Msc -, Cruise Baltic si impegna a lavorare per favorire la diffusione delle strutture di alimentazione a terra nella regione con l'obiettivo di aumentare il numero di porti che offrono questa possibilità. Per sostenere il suo scopo, MSC Crociere si impegna a garantire che le navi da crociera che fanno regolarmente scalo nei rispettivi porti della regione del Mar Baltico utilizzino l'alimentazione elettrica da terra, se disponibile, il prima possibile e non oltre il 1° gennaio 2024”.