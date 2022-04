Fruit Viaggi presenta la Tunisia alle agenzie

12:27

Tunisia al centro della strategia di Fruit Viaggi per l’estate. Il tour operator ha annunciato un evento per presentare la meta al trade: l’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Ente nazionale tunisino per il Turismo, prende il nome di 'Inspiring Tunisia' e si terrà il 29 aprile a Napoli. Come sottolinea una nota, è prevista la partecipazione della direzione del tour operator e del console Beya Ben Abdelaki.

Sulla meta, l’operatore propone il Fruit Village Mahdia Beach Resort e Aqua Park, nella zona a Sud di Monastir, e il Fruit Village Hammamet Vincci Nozha Beach. Per quanto riguarda i collegamenti, sono previste partenze da Milano, Bologna, Venezia, Roma e Napoli. “Abbiamo investito molto sul piano voli e la stagione sta andando davvero bene - commenta il direttore generale di Fruit Viaggi Cristian Gabriele (nella foto) -: contiamo, anche in relazione ad appuntamenti come questo, che continui a darci soddisfacenti risultati e non vediamo l’ora di incontrare le agenzie di persona”.