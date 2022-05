di Amina D'Addario

08:04

Stravolgere la classica esperienza di viaggio alle Maldive con una formula di ricettività all'avanguardia, adatta anche alle famiglie. È l'obiettivo di Go World, che promuove sul mercato tricolore Crossroads, "destinazione nella destinazione" che integra un porto turistico ricco di negozi a due strutture con servizi adatti a chi viaggia con bambini: il Saii Lagoon Maldives e l'Hard Rock Hotel Maldives.

"Si tratta di due resort a 15 minuti di motoscafo da Malè - ha spiegato la marketing manager, Lucia Fava, in occasione di una serata dedicata alle agenzie - che offrono servizi inediti per la destinazione come le family suite e un campo estivo per bambini con tanti corsi da scegliere tra danza, sport e attività artistiche, che vengono potenziati durante la stagione estiva".



Soffermandosi sul trend attuale, Fava ha poi parlato di "numeri molto buoni" sulle Maldive. "Il Paese viene scelto non solo per il classico soggiorno all'insegna del relax, ma anche per praticare surf e diving. Se l'abbinamento con gli Emirati è quello più gettonato, vengono richiesti raramente anche combinati con mete europee".