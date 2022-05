Ota Viaggi sponsor della digital edition di TTG Magazine

14:25

Ota Viaggi punta sull’estate proponendo un Mare Italia forte di 85 diverse destinazioni e tante formule di viaggio pensate ad hoc per le famiglie.

Il tour operator, sponsor della digital edition di TTG Magazine in uscita il 23 maggio, propone una selezione amplissima di villaggi, hotel, club e resort in alcune delle più belle mete italiane, in Sardegna ma non solo.

Pubblicità

Per i prossimi mesi, il t.o. ha confermato più del 95% della programmazione della scorsa estate e si presenta nel 2022 con importanti novità tra cui spiccano il Mangia's Del Golfo e il Club Esse Sporting di Cefalù, incrementando così la propria presenza in Sud Italia. Strutture come il Bahja e i Giardini d'Oriente, inoltre, ne consolidano la posizione sull'isola di Ischia.



“Sardegna e Sicilia sono le destinazioni più richieste, ma tutto il Sud sta registrando delle discrete performance. Il nostro scopo è quello di vivere una stagione estiva 2022 senza altri scossoni” aveva sottolineato il direttore commerciale, Massimo Diana, durante una recente intervista rilasciata a TTG Italia.