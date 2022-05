Crociere, prenotazioni per l’estate ai livelli pre-Covid: le tendenze in Italia

14:39

Le crociere tornano ai livelli pre-pandemia. A dirlo è un’analisi del portale Crocierissime.it, che ha rilevato per l’estate 2022 un incremento delle vendite sul mercato italiano che sfiora quello del 2019.

Al top delle preferenze dei crocieristi italiani il Mediterraneo Occidentale, su cui si concentra il 50% delle richieste; e gli itinerari di una settimana.



Civitavecchia è il porto di partenza preferito, seguito da Genova, Bari, Venezia, Napoli, Brindisi, Palermo e Savona.



All’estero, invece, Dubai occupa la prima posizione, seguito da Miami e Kiel, in Germania.



Il crocierista italiano

Tracciando il profilo dei crocieristi della Penisola, il portale rivela come sia scesa l’età dei fruitori del prodotto. Secondo i dati analizzati, infatti, quasi sette passeggeri su dieci hanno meno di 50 anni e il 40% ha meno di 35. Solo uno su dieci ha più di 66 anni. "Dopo due anni difficili di pandemia la voglia degli italiani di tornare a solcare i mari è più forte che mai, raggiungendo per quest’estate i livelli del 2019. Sempre più giovani sono in cerca del giusto mix tra il comfort di un hotel, i meravigliosi panorami che si possono ammirare durante la traversata e la ricchezza culturale degli scali”, spiega in una nota Andrea Francescato, direttore commerciale di Crocierissime.



La distribuzione di genere è quasi uguale: donne (51%), uomini (49%).



Prevalgono i viaggi di coppia (53%). Più di un terzo dei viaggiatori (31%) porta con sè figli di età inferiore ai 18 anni, mentre il 10% viaggi con amici. Solo il 6% viaggia da solo.



Le compagnie

Due le compagnie più gettonate dai crocieristi del Belpaese: si tratta di Msc Crociere, con il 67% delle richieste, e di Costa Crociere, con il 19%. Seguono Norwegian Cruise Line e Royal Caribbean.



Sul fronte della prenotazione, gli italiani giocano d’anticipo: quattro su dieci (42%) prenotano più di quattro mesi prima della partenza, mentre il 32% prenota tra due e tre mesi prima; solo il 26% meno di un mese prima della partenza. Curiosamente. Solo il 4% degli italiani prenota più di un anno prima della partenza.