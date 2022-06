Evolution Travel, operativo il nuovo portale dedicato alle Hawaii

10:55

È dedicato alle Hawaii il nuovo portale che Evolution Travel ha messo a punto per consentire agli adv di pianificare in modo semplice e rapido un viaggio tra le isole. Numerose le soluzioni ideate dai consulenti di viaggio del tour operator e adatte a target trasversali di clientela, dalle coppie a chi viaggi a da solo, dalle famiglie ai vacanzieri attivi.

Tra Big Island e Kauai

Il pacchetto base di Evolution Travel dedicato alle isole più originali, Big Island e Kauai, per 7 giorni, conduce in un viaggio tra i vulcani di Big Island, i più spettacolari del pianeta, e i canyon e coste di Kauai, muovendosi tra le due isole in libertà, con auto a noleggio.



Per scoprire le isole più famose, Oahu e Maui, si può scegliere, invece, il pacchetto di 8 giorni che include soggiorno, trasferimento ed escursioni. Tra le tappe le spiagge di Kaanapali, Wailea e Makena, la cittadina di Lahaina, antica capitale del regno, lo straordinario Haleakala National Park a 3000 metri di altitudine, dimora del vulcano dormiente, e poi la Hana Road, la famosa strada lunga 52 miglia che regala una vista mozzafiato della scogliera a precipizio sull'oceano.



Focus su Honolulu

A Honolulu è dedicato un viaggio di 12 giorni, che consente di partecipare a numerose attività: il tour completo di Oahu, nei luoghi di maggiore interesse naturalistico, come ad esempio il Diamond Head e Hanauma Bay, ma anche in punti di interesse storico e culturale, come ad esempio il Pearl Harbor Visitor Center e il memoriale della corazzata USS Arizona. Un’altra attività inclusa è il Panorami & Sapori Tour, che guiderà i viaggiatori attraverso i gusti e i profumi della tradizione culinaria polinesiana combinandola con un tour fotografico.



Le Hawaii sono inoltre proposte in combinata con San Francisco o in crociera a bordo della nave 4 stelle Pride of America. Tra le soluzioni di viaggio anche quelle dedicate ai neosposi, ad esempio con pacchetti di 6 giorni in hotel di lusso, resort, appartamenti, ville o boutique hotel nelle isole di Oahu e Mau.



Foto credit: Evolution Travel