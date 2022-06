Msc Crociere e il passo verso il lusso sostenibile

11:05

"Verso le energy ship. Con la cerimonia di float out di Explora I, la prima nave del brand lusso Explora Journeys del Gruppo Msc , comincia una nuova era per le crociere. "Il tocco delle acque avvenuto nei cantieri di Monfalcone - afferma Pierfrancesco Vago, executive chairman cruise division di Msc Group - è l'inizio di una sfida tecnologica che punta a soddisfare la domanda sempre più esigente dei nostri passeggeri in tema di sostenibilità e decarbonizzazione. Obiettivo su cui stiamo lavorando con Fincantieri e che raggiungerà l'apice nella propulsione delle ultime due navi della categoria entro il 2026, passando dal gas naturale liquefatto attualmente in uso a forme sia biologiche sia sintetiche per Explora III ed Explora IV...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)