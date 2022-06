09:20

Crociere, ma non solo. Il turismo a Genova manda in soffitta il periodo buio della pandemia e si attesta a livelli superiori rispetto a quelli del 2019, come racconta il sindaco della città Marco Bucci nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia.



L'attenzione per il mercato delle crociere resta comunque forte, con investimenti sia sull'area portuale sia a terra.