Speed Vacanze: boom di richieste per le vacanze in barca a vela

09:50

La barca a vela è il nuovo trend che si sta affermando negli ultimi tempi. La conferma arriva da Speed Vacanze, che riporta un incremento dell'800% negli ultimi due anni per questa tipologia di viaggio.

I fattori di successo sono diversi: innanzitutto il fatto che sia accessibile a tutti. L'88% delle prenotazioni, riporta il tour operator specializzato in viaggi per single, arrivano da persone tra i 35 e i 55 anni alla prima esperienza in barca a vela. Inoltre il 75% dei prenotati sdono nuovi clienti.



“Abbiamo visto che c’è una forte richiesta di vacanze in barca a vela e stiamo creando il mercato - Giuseppe Gambardella, fondatore di www.speedvacanze.it -. È una formula che avevamo lanciato l’anno scorso e che ha subito riscosso un grande interesse. Tanto che quest’anno non ci siamo limitati a riproporla, ma ci abbiamo scommesso tantissimo, con nuovi itinerari e più partenze".



I motivi che spingono i viaggiatori a scegliere questo tipo di vacanza sono diversi, come riporta una survey realizzata dal tour operator: il 32% delle risposte ha indicato come prima motivazione il relax, il 26% il contatto con la natura, il 23% la possibilità di visitare i luoghi da una prospettiva diversa e il 19% il senso di avventura.



Tra le mete, dominano le coste italiane, con una preferenza per l’arcipelago della Maddalena e le Isole Pontine, tra Ponza, Palmarola e Ventotene.