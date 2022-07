Jet2.com: “Estate positiva, il prossimo weekend sarà il più prenotato di sempre”

15:09

Jet2.com e Jet2holidays si preparano ad affrontare il ‘weekend più prenotato di sempre’, previsto per sabato 23 e domenica 24 luglio. In quelle date, quasi 150mila clienti viaggeranno verso destinazioni nel Mediterraneo e nelle Canarie.

Come riporta TTG Media, quest'estate si tratta del picco di maggiore traffico in assoluto della compagnia aerea e dell'operatore, con una capacità in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019.



Durante il fine settimana sarà operativa una flotta di 106 aeromobili, che volerà alla volta di oltre 50 destinazioni da 10 basi del Regno Unito. In totale, la compagnia opererà più di 800 voli durante il fine settimana, con oltre 425 voli previsti nella sola giornata di sabato.



Maiorca, Tenerife e Faro sono le tre destinazioni più trafficate, seguite da Baleari, Canarie, Spagna, Grecia, Turchia, Cipro e Malta.



Steve Heapy, amministratore delegato di Jet2.com e Jet2holidays, ha commentato: "Abbiamo sempre saputo che sarebbe stata un'estate eccezionale, con ogni tipologia di viaggiatore che ha colto l'occasione per partire in vacanza. Questo è il motivo per cui abbiamo messo in atto misure tempestive per assicurarci di avere il team pronto a gestire la domanda, garantendo un servizio clienti all’altezza del nostro nome".