'Case sul mare', le nuove suite da crociera di Explora Journeys

Spazieranno dai 35 mq per le categorie Ocean Terrace fino ai 280 mq per la categoria Owners Residence. Sono le suite da crociera con terrazza di cui Explora Journeys, il brand di lusso del Gruppo Msc, ha presentato il design identificandole con il concept di ‘Case sul mare’.

Frutto di una stretta collaborazione con designer e architetti di super yacht e navi da crociera, le suite saranno abordo della prima nave del brand, Explora I. Quelle della categoria Ocean Terrace e Ocean Grand Terrace da 39 mq, tra le più grandi del settore, saranno dotate di terrazza privata da 7-11 mq e metteranno a disposizione degli ospiti un ambiente spazioso completo di divanetti relax e aree pranzo en plein.



La visione della famiglia Aponte-Vago

“Case sul mare - spiega Michael Ungerer, Chief Executive Officer di Explora Journeys - è un concept da sempre parte della visione della famiglia Aponte-Vago. Gli interni di Explora I abbracciano appieno il gusto impeccabile e l'innata comprensione del significato del termine ‘lusso’ della famiglia Aponte-Vago: sono l'unione di una passione incrollabile e di un'incredibile attenzione per i dettagli. Aspiriamo a rivoluzionare il concetto di crociera di lusso e a raggiungere nuovi traguardi senza compromessi in materia di rispetto degli oceani, dell'ambiente, delle destinazioni e delle culture che scopriamo”.



Le dotazioni delle suite

Ogni 'Casa sul mare' sarà dotata di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar personale rifornito in base alle esigenze e preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua personale riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. Il servizio in cabina sarà disponibile 24 ore su 24.



Ognuna delle 461 suite, penthouse e residenze con vista oceano saranno dotate di terrazza privata spaziosa, finestre tutta altezza per un'illuminazione naturale d'ampio respiro e un arredo dalle sfumature neutre.



Vendite aperte

La vendita dei viaggi inaugurali di Explora I per maggio 2023 e il primo anno di navigazione è ora aperta: la nave toccherà 132 porti in 40 Paesi diversi, comprese due destinazioni raramente visitate da navi da crociera, Kastellorizo in Grecia e Saint Pierre in Martinica. Gli itinerari prevedono Mediterraneo, Europa del Nord, Regno Unito, Islanda, Groenlandia, Canada, la costa orientale degli Stati Uniti, Caraibi, America del Sud e le Hawaii. La durata dei viaggi parte da sei pernottamenti fino all'epico Grand Journey di 44 notti in Nord Europa.